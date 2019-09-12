Алибасов объяснил, почему оценил ущерб от «Крота» в 100 миллионов рублей

Москва, 12 сентября. Продюсер Бари Алибасов объяснил, почему оценивает нанесенный чистящим средством «Крот» ущерб в 100 миллионов рублей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Алибасов, вышедший с заседания Пресненского суда Москвы, рассказал о своем самочувствии после отравления «Кротом».

«У меня обожжен пищевод. Я не ем, еда в горле застревает, — пожаловался он. — Пищевод уменьшился с 20 миллиметров до 6–7 миллиметров. Только жидкое и кашеобразное».

Он отметил, что его претензии обращены к производителю чистящего средства, так как он неправильно пытается привлечь внимание покупателей.

«Потому что бутылка очень похожа на лимонад, на сок», — заявил продюсер и для сравнения представил упаковки других товаров бытовой химии.

«Видно, что это техническая бутылка, — показал он одного из конкурентов «Крота». — Захочет ребенок — все равно не выпьет».

Журналисты поинтересовались у звезды, почему он оценил причиненный ему ущерб именно в 100 миллионов рублей. Продюсер в очередной раз напомнил, что на его месте мог оказаться якобы любой — даже ребенок, который не умеет читать.

«В какую цену вы оцените жизнь ребенка? Если даже взрослый человек ошибается…» — объяснил свою позицию он.

Представители прессы поинтересовались у продюсера, что бы он порекомендовал домохозяйкам вместо «опасного» «Крота».

«Да пусть пользуются «Кротом» — на здоровье! — отреагировал он. — Но зачем его красить в мандариновый цвет? Напишите так, чтобы ребенок видел — большими буквами. Обозначение должно быть. Это настоящий яд!»

Представитель ООО «АМС Медиа» Ольга Белошицкая в свою очередь отметила, что производитель «Крота» считает претензии Алибасова не обоснованными, а средство — безопасным в таком виде, каком есть. Она добавила, что это первая жалоба на чистящее средство.

«На наш взгляд это [средство] абсолютное не похоже на бутылку газировки — не по форме, не по размеру, не по оформлению. Оранжевый цвет, на мой взгляд и взгляд производителя, не вызывает ассоциаций с апельсином или какими-либо соками. Мы вообще считаем, что оранжевый цвет — цвет внимания, опасности. Недаром все дорожные службы ходят в оранжевых жилетах и есть оранжевые спасательные круги».

Следующая встреча сторон в суде состоится 2 октября.