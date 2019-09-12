Нарколог усомнился в излечении Лепса от алкоголизма

Москва, 12 сентября. Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев не поверил в полное излечение знаменитого исполнителя Григория Лепса от алкоголизма.

Певиц был замечен с бокалом вина на открытии гастрономической лавки в Москве. Артист утверждает, что до этого не прикасался к спиртному около года. По его словам, сейчас он может позволить себе немного выпить, сообщил «АиФ».

Исаев усомнился, что исполнитель «Рюмки водки на столе» полностью излечился от алкоголизма. Он также считает, что звезды намеренно могут недоговаривать о своей жизни в угоду пиар-кампаниям.

Нарколог отметил, что риск снова запить существует, и он «значительно выше, чем у среднего человека».

«Мы не знаем, как было на самом деле – он просто дал слово и не пил или проходил какие-то анонимные психологические лечебные программы, или принимал медикаментозные препараты, которые снижают тягу и влечение к алкоголю», — пояснил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, если человек проходил лечение, то риск сорваться у него значительно ниже, чем у того, кто дал себе слово. Однако полностью исключить риск вернуться к бутылке нельзя, добавил наркоголог.

«Поэтому не понятно это чудодейственный случай или лукавство со стороны певца, хоть и бывают случаи, когда человек выдерживает», — сказал Исаев.

Он также призвал предупредить 57-летнего певца об угрозе, которую несет в себе алкоголизм. По его мнению, временное воздержание от употребления спиртного носит характер синусоиды.