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Россия

Путин намерен встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане

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Путин намерен встретиться с Нурмагомедовым в ДагестанеБотлих (Дагестан), 12 сентября. Президент России Владимир Путин планирует встретиться в Дагестане с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым, недавно защитившим свой титул в Абу-Даби.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — рассказал Путин на встрече в Ботлихе.

Сегодня чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Нурмагомедов прибыл в столицу Дагестана, чтобы увидеться с фанатами после победы в ОАЭ.

7 сентября российский борец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе в Абу-Даби.

Президент России Владимир Путин болел за Нурмагомедова в его поединке с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC и после победы лично поздравил спортсмена.

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