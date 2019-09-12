Путин намерен встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане

Ботлих (Дагестан), 12 сентября. Президент России Владимир Путин планирует встретиться в Дагестане с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым, недавно защитившим свой титул в Абу-Даби.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — рассказал Путин на встрече в Ботлихе.

Сегодня чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Нурмагомедов прибыл в столицу Дагестана, чтобы увидеться с фанатами после победы в ОАЭ.

7 сентября российский борец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе в Абу-Даби.

Президент России Владимир Путин болел за Нурмагомедова в его поединке с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC и после победы лично поздравил спортсмена.