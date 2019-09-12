В Совфеде заявили, что иностранное вмешательство не повлияло на выборы в РФ

Москва, 12 сентября. Иностранное вмешательство в избирательную систему России в ходе выборов в сентябре было, однако оно не оказало заметного влияния на результаты голосования. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Он отметил, что день голосования во всех субъектах страны прошел в соответствии с российским законодательством. По словам сенатора, эта позиция Совфеда совпадает с мнением Центральной избирательной комиссии. Климов отметил, что отдельные нарушения проверяются, и по ним принимаются необходимые решения. При этом большая часть информации о нарушениях является неподтвержденной, добавил сенатор.

Андрей Климов сообщил, что сообщения о попытках вмешательства в избирательную систему России получили подтверждение. Глава комиссии Совфеда подчеркнул, что попытки вмешательства проводились через агентов влияния, ставленников западных структур.

«Такого рода вмешательство было, но оно не оказало заметного влияния на ход избирательной кампании, результаты выборов», — сказал Андрей Климов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что американское СМИ «Радио Свобода» активно распространяло фейки в день тишины и единый день голосования в России. Он добавил, что работу данного издания иначе как направленной на дискредитацию российской избирательной системы назвать невозможно.

На заседании Андрей Климов также сообщил, что представители корпораций Google и Facebook получили последний шанс обсудить ситуацию со вмешательством в выборы в РФ. По словам сенатора, представители компаний готовы к диалогу, а российская сторона, в свою очередь, готова предоставить им такую возможность, чтобы впредь не допустить нарушения законодательства РФ. В день тишины перед выборами Facebook и Google распространяли политическую рекламу в поддержку определенных кандидатов, что является прямым вмешательством во внутренние дела РФ и нарушением электорального процесса.

Напомним, в августе Совет Госдумы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства. В ее состав вошли 12 человек.