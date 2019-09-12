Ботлих, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин поделился с жителями Ботлиха планами по развитию инфраструктуры дагестанского села.

На встрече с ополченцами российский лидер обратил внимание, что в целом населенный пункт развивается, при этом остается еще много работы. По словам президента, запланировано строительство двух школ и детского сада в селе, спортивных сооружений разного типа и футбольного поля. Все это предоставит молодежи возможность учиться и полноценно заниматься спортом, отметил Путин.

Глава РФ также пообещал продолжить работу по улучшению здравоохранения в Дагестане. Он напомнил, что на предыдущей встрече в Махачкале был поставлен вопрос о необходимости оборудовать медучреждения современной техникой, например, томографами.

«Вопрос решен. Сейчас заканчиваются подготовительные строительные работы», — добавил Путин.

По его словам, медицинские учреждения после получения техники смогут обслуживать не только жителей Дагестана, но и частично граждан Чечни.

При этом президент признался, что его порой «очень раздражает», как медленно идет прогресс. Он обратился к участникам встречи, отметив, что рассчитывает на их помощь и поддержку.

Напомним, Путин прилетел в Ботлих в четверг на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на Дагестан, которое произошло в августе-сентябре 1999 года. Полностью зачистить республику удалось к 15 сентября 1999 года. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, ранены 800.

Российский лидер в ходе поездки возложил цветы к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и других конфликтов, а также выпил рюмку водки с ополченцами, что обещал сделать еще в 1999 году, когда занимал пост премьер-министра при президенте Борисе Ельцине.