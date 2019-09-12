Первый исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» умер в США

Вашингтон, 12 сентября. Американский музыкант Джефф Фенхольт, исполнитель главной роли в рок-мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил сын артиста Тристан на своей странице в социальной сети Facebook.

«В среду мой отец вернулся домой, чтобы быть с господом», — написал он.

Фенхольт — младший отметил, что его отец, как и все люди, не был идеалом, но познал Иисуса, передает «МИР24».

Напомним, роль в мюзикле моментально принесла Фенхольту признание и славу, но это стало апогеем его карьеры. В середине 80-х он заверял, что в течение некоторого времени являлся участником коллектива Black Sabbath. Впрочем, гитарист британской рок-группы Тони Айомми писал в своих мемуарах, что все завершилось на записи нескольких демоверсий, сообщает НСН.

Позже Фенхольт признавался, что перед обращением к евангелизму он страдал от наркотической зависимости.

«Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера великобританского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, которую впервые представили на Бродвее в 1971 году. В общей сложности Фенхольт исполнил роль Иисуса в Театре Марка Хеллингера свыше 700 раз.