Совфед дал Google и Facebook последний шанс объяснить вмешательство в дела РФ

Москва, 12 сентября. Представители корпораций Google и Facebook получили последний шанс обсудить ситуацию со вмешательством в выборы в РФ, заявил глава комиссии Совета Федерации РФ Андрей Климов. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

В течение последних двух суток специальная комиссия Совфеда РФ получает реакцию от компаний Google и Facebook, которым предъявлены претензии по нарушению российского законодательства в период предвыборного дня тишины и единого дня голосования. Совет Федерации предложит им работать через специальную контактную группу с российскими экспертами, представителями комиссии СФ и других органов власти, отметил Климов.

«Как и в ситуации с выборами 2018 года мы видим, что наша реакция не была не замечена. Но если в 2018 году Google удалил свою адресную рекламу, то сейчас сказал, что это делают роботы и пытался перенести ответственность на тех, кто давал политическую рекламу на платформах корпорации», — заявил сенатор.

По словам Климова, представители компаний готовы к диалогу и российская сторона готова предоставить им такую возможность, чтобы впредь не допустить нарушения российского законодательства.

«Это никого не оправдывает, но создает возможность для обмена мнениями. Возможно, это одна из последних попыток с нашими партнерами разговориться без применения иных средств и инструментов, которые у нас есть. Мы продолжим работу по консолидации международного сообщества, и это может больно сказаться на судьбе крупных игроков. Призываем всех к здравому смыслу и еще раз говорим о недопустимости вмешательства в российский суверенитет и российское законодательство», — подчеркнул глава комиссии Совфеда.

Климов напомнил, что ранее на встрече в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предлагал главе США Дональду Трампу создать российско-американскую комиссию, которая проверяла бы истинность взаимных обвинений во вмешательство в выборы – тогда речь шла об обвинениях России во внедрении в выборные процессы США. В 2018 году в Совфеде аналогичное предложение коллегам из США сделали российские сенаторы.

«Три часа говорили – и ничего не решили», – рассказал Климов.

Сейчас сигналы о сотрудничестве в этой области поступают уже от бизнес-сообщества и крупных игроков рынка, добавил сенатор.

В день тишины перед выборами Facebook и Google распространяли политическую рекламу в поддержку определенных кандидатов в Сети, что является прямым вмешательством во внутренние дела РФ и нарушением электорального процесса. В Google это объяснили тем, что якобы распространяли только «ответственную политрекламу», но что подразумевается под этим термином в корпорации, увы, не объяснили. В Facebook и вовсе переложили ответственность на заказчиков рекламы.