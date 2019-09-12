Союз журналистов РФ попросит сделать свое удостоверение официальным документом прессы

Москва, 12 сентября. Союз журналистов России обратится в Госдуму с просьбой закрепить за своим членским билетом статус официального удостоверения прессы, об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как объяснил Соловьев, это может быть важно тем журналистам, которые временно не прикреплены к какой-либо редакции, но в качестве стрингеров или фрилансеров хотят освещать санкционированные и несанкционированные митинги и акции.

«В этом случае наше сообщество дает знак качества такому журналисту, – сказал он. – На нашем удостоверении написано «Пресса», мы входим в состав Международной федерации журналистов и теперь хотим, чтобы наш членский билет был официальным удостоверением для коллег».

Соловьев принял участие в заключительном заседании рабочей группы по выявлению признаков возможного вмешательства извне в российские электоральные процессы. Он рассказал о мониторинге работы представителей СМИ на митингах в предвыборное время.

«С каждым разом и полиция, и Росгвардия, и журналисты взаимно обучаются, – считает Соловьев. – Мы рекомендовали журналистам иметь с собой оранжевые жилеты или обозначение прессы. Если во Франции человек в таком жилете привлекает внимание полиции, то у нас наоборот: полиция проходит сквозь и не пытается спросить удостоверение».

Глава СЖР отметил, что с каждым разом на митингах задерживают все меньше сотрудников СМИ, а задержанных быстро отпускают после предъявления документов.