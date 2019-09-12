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Власти Рима назвали подозреваемых в обрушении эскалатора метро с болельщиками ЦСКА

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Власти Рима назвали подозреваемых в обрушении эскалатора метро с болельщиками ЦСКА

Рим, 12 сентября. Прокуратура Рима назвала предполагаемых виновников обрушения эскалатора метро, при котором пострадали фанаты московского футбольного клуба ЦСКА.

Согласно предварительным данным, ответственность за инцидент лежит на сотрудниках муниципальной транспортной компании Atac и римского метро. Они подозреваются в мошенничестве при осуществлении госзакупок и причинении телесных повреждений.

Всего римская полиция задержала четырех подозреваемых. К ним уже применена мера пресечения, однако в чем конкретно она заключается — неизвестно, передает РИА Новости.

Напомним, что в октябре прошлого года на станции римского метро «Репубблика» произошло обрушение эскалатора. Инцидент случился в тот момент, когда под землю спускались российские болельщики, приехавшие в столицу Италии, чтобы посмотреть матч ЦСКА — «Рома». При спуске эскалатор неожиданно ускорил движение, в результате чего пассажиры повалились друг на друга. В результате 20 россиян пострадали.

Источник ФАН тогда сообщил, что несколько человек получили ряд тяжелых травм, включая открытые переломы. Состояние пяти пострадавших оценивалось как серьезное.

Примечательно, что в марте этого года поломка эскалатора произошла на соседней станции «Барберини», которая вот уже полгода остается закрытой. Ремонт станции «Репубблика» затянулся на 8 месяцев и закончился лишь в конце июня.

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Источник: РИА Новости
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