Бегство Лагард с поста главы МВФ заставит ЕС помириться с Россией

Смена главы Международного валютного фонда — всегда событие в мировой финансово-экономической жизни. Да и в политической — тоже. Сегодня, 12 сентября, — как раз такой день. Уходит Кристин Лагард (была директором-распорядителем МВФ с 5 июля 2011 года), приходит Кристалина Георгиева.

С мая 2004 года это уже третья подряд «внеплановая» смена руководителя данной структуры. В июне 2007 года испанец Родриго Рато досрочно подал в отставку «по причинам личного характера» (теперь, кстати, осужден за финансовые злоупотребления), а француз Доминик Стросс-Кан — в мае 2011 года, всего за два месяца до окончания своих текущих полномочий, уже будучи арестован властями США в ходе расследования сексуального скандала.

Кристин Лагард, первая женщина на этом посту, пока обошлась без скандалов. И уходит она не куда-то в пустоту, а на пост главы Европейского Центрального банка (ЕЦБ), то есть будет ведать всей валютной «зоной евро».

В каком-то смысле, это даже повышение статуса. Поскольку МВФ, при всем к нему уважении, все-таки является, по большому счету, всего лишь подразделением кредитного отдела Федрезерва США для иностранных государств. А председатель ЕЦБ — куда более самостоятельная и обладающая гораздо большими возможностями фигура.

Правда, итальянец Марио Драги, которого должна сменить Кристин Лагард, покинет свой пост только 1 ноября 2019 года, и остается лишь надеяться на то, что никаких «форс-мажоров» до этой даты не случится.

Есть известная поговорка о том, что «деньги любят тишину». А еще они любят мрак и тайну. И чем больше эти самые деньги, тем большие тишина, мрак и тайна их окружают, ничего тут не поделаешь. Поэтому рассуждать о причинах и целях, в общем-то, неожиданного «бегства» Кристин Лагард из МВФ в ЕЦБ — «темна вода во облацех» — можно только в гипотетическом, предположительном ключе. Тем не менее, некоторые фактические моменты в данной ситуации отметить следует.

Прежде всего, старт карьере госпожи Лагард дала крупнейшая в мире по официальному обороту американская юридическая фирма Baker&McKenzie со штаб-квартирой в Чикаго (бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер — «даже не однофамилец»), сыгравшая важную роль и в биографии Барака Обамы.

Как известно, Кристин Лагард, 1956 г.р., работала в Baker McKenzie с 1981 года, а в 1999—2005 годах возглавляла ее, после чего, до прихода в МВФ, занимала различные должности в правительстве Франции. В МВФ же она запомнилась прежде всего включением китайского юаня в корзину мировых валют, которое состоялось в конце 2015 года. Тогда доля доллара сократилась с 41,9% до 41,73%, а вот доля евро — с 37,4% до 30,93%. Как говорится, «почувствуйте разницу».

Так что «воцарение» Лагард во Франкфурте-на-Майне с высокой вероятностью можно трактовать как возвращение контроля над евровалютой из рук Ватикана в руки Федрезерва, как своего рода «почетную» финансовую капитуляцию Европы перед Америкой. Насколько верна такая трактовка, станет ясно только после официального ухода Марио Драги.

Впрочем, не менее — а может быть, даже более — интересна кадровая перестановка в самой МВФ. Ведь место главы этой структуры впервые займет представитель бывшей социалистической страны, а конкретно Болгарии, Кристалина Георгиева, 1953 г.р., ныне работающая исполнительным директором МВФ. Возможно, с этим назначением каким-то образом связано и недавнее скандальное заявление болгарского правительства о том, что Красная Армия в ходе Второй мировой войны не «освобождала Восточную Европу», а просто «боролась против нацизма», чтобы создать на «захваченных территориях» свою «зону тоталитарной оккупации».

В любом случае, учитывая растущие противоречия между Старой Европой и Новой Европой, данное кадровое решение нельзя рассматривать в отрыве от европолитики действующего президента США Дональда Трампа, направленной на максимальное «обдирание» своих недавних сателлитов. Уж что-что, а интересы Старого Света Кристалина Георгиева во главе МВФ никоим образом продвигать и защищать не будет.

А это, в свою очередь, соответствует интересам России, поскольку у государств-лидеров ЕС не остается шанса выбраться из той финансово-политической западни, в которую они попали, без нормализации отношений и замирения с «Русским медведем», чью шкуру они совсем недавно так хотели поделить, устроив вместе с США государственный переворот на Украине…

Теперь, после потери контроля над МВФ, им придется срочно отыгрывать назад, и «одними помидорами», как было в случае с Турцией, те же Германия и Франция, судя по всему, не отделаются.