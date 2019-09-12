Новак рассказал, когда Россия отреагирует на решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Москва, 12 сентября. Россия отреагирует на решение Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL, когда получит заключение юристов по данной ситуации. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос, касающийся OPAL, прорабатывают юристы компании «Газпром», а также юристы министерства энергетики. Новак отметил, что решение суда по газопроводу отразится на переговорах России, Украины и Еврокомиссии, которые состоятся 19 сентября в Брюсселе.

«Это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа», — заявил министр в эфире телеканала «Россия-24».

Новак подчеркнул, что решение Еврокомиссии, касающееся урегулирования ситуации с использованием мощностей газопровода OPAL компанией «Газпром», принималось совместно с немецким регулятором и было юридически выверенным. Кроме того, министр отметил, что, в зависимости от ситуации на рынке, решение суда ЕС может повлиять на стоимость газа для европейских потребителей.

Ранее европейский суд ограничил право «Газпрома» на OPAL и отменил решение Еврокомиссии, которая позволила корпорации использовать газопровод на 90% мощности. Это произошло после того, как польская компания PGNiG подала соответствующий иск, передает НСН. В Польше уверены, что установленные судом ограничения не позволят «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину, так как компания не сможет в полной мере использовать газопровод «Северный поток», сообщает «Царьград». Помимо этого, в Варшаве заявили, что доступ «Газпрома» к 90% мощности OPAL противоречит принципу энергетической солидарности, принятом у в ЕС, передает телеканал «360».