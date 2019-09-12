Сирия, 12 сентября. Неизвестные боевики совершили покушение на бывшего полевого командира «Южного фронта» в провинции Даръа. Международная коалиция нанесла авиаудар в Хасаке. Нападение неизвестных на блокпост SDF в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на боевиков «Демократических сил Сирии» в Ракке и Хасаке.

ВС Турции: перебросили конвой из 20 грузовиков и тяжелой военной техники к поселку Маар-Хатат на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряли бывшего полевого командира «Южного фронта» в Даръа при покушении неизвестных боевиков.

Курды: потеряли четырех бойцов в результате нападения на КПП к востоку от Ракки, в Хасаке провели рейд.

Международная коалиция: нанесли авиаудар в окрестностях города Хасака, приняли участие в совместном рейде с бойцами SDF.

Провинция Даръа

Близ города Даръа было совершено покушение на бывшего полевого командира Адхаана аль-Карада, который стал «символом примирения» сирийской армии и отрядов «умеренной оппозиции». Самодельная бомба была установлена в его автомобиле, но водитель не пострадал. Карад - в прошлом, полевой командир одного из отрядов «Южного фронта» (входил в состав «Сирийской свободной армии», действовал преимущественно на юге Сирии). В 2018 году Аль-Карад выступал от вооруженной оппозиции на дипломатических переговорах с российской стороной Центра примирения враждующих сторон и официальным Дамаском. В связи с последней серией нападений на бывших членов «Южного фронта» и представителей власти, можно предположить, что командир также мог быть атакован своими бывшими сторонниками из числа непримиримых противников Дамаска, которые намерены продолжить террористическую деятельность. Так, в городе Тасил 9 сентября были убиты сразу три бывших боевика «Южного фронта».

Провинция Идлиб

Турция выдвинула новые военные подкрепления, в том числе тяжелую технику, в Идлиб. В районе поселка Маар-Хатат, где теперь дислоцируются турецкие войска, был замечен конвой из 20 грузовиков и танков. Подкрепление пересекло утром сирийско-турецкую границу через погранпереход «Кафр-Лусин», как передает агентств Enab Baladi.

Поступила новая информация о взрыве в городе Серакиб. По информации агентства ANHA, подрыв неизвестного устройства нанес только крупный материальный ущерб владельцу магазина, где была заложена бомба, но инцидент обошелся без жертв среди гражданского населения. Ответственность за подрыв не взяла ни одна из группировок.

Провинция Ракка

ВС Турции и США проводят четвертое совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат, о чем сообщило новостное агентство Anadolu. Первый совместный патруль был проведен 8 сентября, конвой выдвинулся из города Тель-Абъяд и достиг города Рас-аль-Айн на севере соседней провинции Хасака. Официальный Дамаск в тот же день выпустил заявление, в котором осудил действия Турции и коалиции, расценив патрулирование в «безопасной зоне» как нарушение своего ... суверенитета. Являясь одной из стран-гарантов Астанинского процесса, Турция пошла на соглашение с силами международной коалиции, которая разместила свои войска в Сирии незаконно, без официального разрешения совбеза ООН или Дамаска.

По информации Baladi News, несколько вооруженных неизвестных боевиков совершили нападение контрольно-пропускном пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) к востоку от города Ракка. Четверо курдских радикалов были убиты, еще шесть ранены при обстреле. Согласно данным портала, курды ввели комендантский час и перекрыли блокпосты. В жилых районах начались обыски с целью выявить пособников боевиков ИГИЛ1 среди арабского населения.

Провинция Хасака

По информации агентства SANA патрули поддерживаемых международной коалицией курдских боевиков «Демократических сил Сирии» провели рейд в районе Хамашами города Хасака, в результате которого были задержаны 30 человек, обвиняемых в связи с боевиками ИГИЛ. Местные источники указали, что патрули совершили налет на десятки домов, заключив под стражу даже стариков и женщин. Некоторые из задержанных были избиты. Среди местных жителей налет курдов вызвал негодования.

Американские ВВС в течение нескольких часов наносили воздушные удары по окрестностям города Хасака, в результате чего были разрушены дома и имущество местных жителей. Авианалет был совершен под предлогом преследования ячеек террористической организации ИГИЛ в регионе.

Источник в сети Twitter (@alkhabour21), сообщил, что в Хасаке на дороге к городу Маркада неизвестными были застрелены два сотрудника курдской полиции «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.