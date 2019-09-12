«Считаю, что господину Дюкову не место в РФС». Колонка Геннадия Онищенко

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержал законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах, хотя многие были уверены в положительном решении этого вопроса. Газета «Спорт. День за днем» посвятила этой ситуации статью «Народные избранники запретили народу пиво на стадионах. В выигрыше только рестораторы» с подзаголовком — «Футбол отдыхает».

Тон публикации, а также приведенные в статье аргументы возмутили первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, который последовательно борется с любыми формами алкоголизации населения. Особенно возмутила парламентария лоббистская позиция президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, который считает, что продажа пива во время футбольных матчей значительно увеличит посещаемость стадионов, сделав российский футбол более рентабельным.

Свои возражения Геннадий Онищенко в достаточно резкой форме изложил в авторский колонке для Федерального агентства новостей.

Футбол и пиво несовместимы, а Дюкову не место в РФС. Колонка Геннадия Онищенко

Ознакомился со статьей «Народные избранники запретили народу пиво на стадионах. В выигрыше только рестораторы». Оценил хорошо оплаченное негодование автора — главы редакционного совета издания «Спорт. День за днем» Сергея Бавли. На мой взгляд, человеку с таким мышлением нужно держаться подальше от изданий, пропагандирующих в нашей стране спорт. Равно как подальше от спорта, на мой взгляд, нужно держаться и главе РФС господину Дюкову.

Именно Дюков, судя по публикации, «убедительно мотивировал свою позицию, доказывая, что продажа пива во время футбольных матчей значительно увеличит их посещаемость».

Убогость этих рассуждений и абсолютное непонимание со стороны Дюкова, на какую должность он пришел, вызывают у меня не столько возмущение и негодование, сколько чувство полной безысходности. Особенно печально, что все это публикует спортивная газета, призванная пропагандировать спорт, как основу здоровья нации, прежде всего подрастающего поколения.

Напомню: такой чрезвычайно популярный и любимый в нашей стране вид спорта, как футбол, всегда был одним из наиболее массовых агитаторов в вопросе воспитания молодежи в духе здоровья, в духе пропаганды здорового образа жизни. И вот теперь господин Дюков панирует привлекать на стадионы болельщиков, в том числе молодых, не яркой игрой команд, а пивом!

Видимо, он, будучи бизнесменом и фигурантом списка Forbes, плохо понимает назначение спорта, который для него, скорее всего, просто источник наживы! Если вопрос ставить так, давайте тогда — разрешите наркотики на стадионах, а под трибунами откройте публичные дома — народ вообще валом повалит!

Как можно тех, кто играет в такую удивительную интеллектуальную игру, как футбол, окружать десятками тысяч пьяных людей, напившихся какой-то непонятной жидкости, которую у нас называют пивом?! Если президент РФС главным аргументом привлечения на стадионы считает пиво, тогда он, видимо, перепутал назначение наших стадионов.

Привлекать на стадионы нужно не пивом, а такой игрой, чтобы молодежь хотела подражать футболистам. Футбол — это хороший социальный лифт, но не через пиво. Это все равно, что приходить в храм божий, чтобы кощунствовать. Любое спортивное сооружение — это храм здоровья, а не «храм» спаивания нации, как это предлагает сделать этот, видимо, уважаемый в бизнес-среде человек, который при этом абсолютно не понимает, что такое спорт и для чего он предназначен. Деньги нашим стадионам, конечно, нужно зарабатывать, но не через спаивание нации!

Вот откуда берутся идеи исключить пиво из числа алкогольных напитков, идеи притащить его на стадионы. Как можно совмещать пропаганду здоровья через спорт с привлечением людей на стадионы при помощи пива?! Он об этом подумал, или для него все это просто бизнес?

Считаю, что господину Дюкову не место в Российском футбольном союзе, если он так понимает его задачи. А что касается издания «Спорт. День за днем», сожалею, что оно перепутало свое назначение: им надо переименоваться в «Торговую газету» и заниматься торговлей, а не спортом.

Справка ФАН. Мнения, которые высказываются в авторских колонках, не всегда совпадают с мнением редакции Федерального агентства новостей.