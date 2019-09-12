ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ

Брюссель, 12 сентября. Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — отмечается в заявлении.

Как указано в документе, ограничительные меры будут действовать до 15 марта следующего года.

Напомним, Евросоюз ввел против России санкции после воссоединения в 2014 году с Крымом и обострения гражданской войны на Украине. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада. В ответ на экономическое давление российская сторона ввела ответные меры, запретив импорт некоторых видов продукции. Кроме того, в России не раз заявляли, что антироссийские санкции, введенные западными странами, идут на пользу экономике РФ.

При этом в настоящее время в Европе все чаще звучат заявления об отмене санкций в отношении РФ, отметил RT. В начале сентября депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал Париж отменить ограничительные меры против Москвы.