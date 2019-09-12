Эксперт поделился мнением о матче «Зенита» с «Арсеналом»

Москва, 12 сентября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил шансы петербуржцев в предстоящем матче 9-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

«Я бы не сказал, что перерыв на матчи сборных обязательно негативно сказывается на игре команды, которая делегировала много футболистов. Очень многое зависит от того, в каком состоянии футболисты возвращаются в команду, как идет процесс восстановления — как физически, так и психологически», — отметил собеседник агентства.

Стрепетов подчеркнул, что футболисты, игравшие за сборную России, вернулись в клуб в отличном настроении на фоне практически решенной задачи по выходу национальной команды на европейский турнир.

«То, что Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Артем Дзюба провели за сборную много времени на поле, даст пищу для размышлений тренерскому штабу. Понятно, что любой футболист хочет играть, но позволит ли функциональное состояние — решать тренерскому штабу», — считает специалист.

По его мнению, встреча с «Арсеналом» неразрывно связана со следующей игрой — против «Лиона» в Лиге чемпионов.

«Это вторая сторона медали. «Зенит» находится в таком положении, что матч с «Лионом» очень важен, это стартовая игра на турнире. Если рассматривать этот матч, то, конечно, очень важно грамотно распределить нагрузку между футболистами. Конечно, «Арсенал» приедет в Петербург с желанием отобрать очки, настроен на борьбу. Но «Зениту» нельзя терять очки, поэтому у Семака (главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Прим. ФАН) своеобразная дилемма», — заявил Стрепетов.

По итогам восьми туров «Зенит» вместе с «Ростовом» и «Краснодаром» лидирует в таблице, в активе команд по 17 очков.