Эксперт рассказал, как может начаться ядерная война

Москва, 12 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о риске начала ядерной войны, сложившемся в условиях современной политической обстановки. Эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ядерная война может развернуться из-за любого форс-мажора.

Он отметил, что опасность конфликта кроется в нерешенном вопросе относительно договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, рассказывает URA.RU.

«Это важнейший договор, который ограничивает гонку ядерных вооружений, вводит понятные и прозрачные процедуры инспекции и контроля, а также поддерживает стратегический баланс в мире», — пояснил Коротченко.

Если СНВ-3 не будет продлен, уверен Коротченко, то после 2021 года гонка вооружений в ядерной сфере станет совершенно непредсказуемой.

«Плюс ко всему размещение американских ракет средней дальности в Европе с подлетным времени до удара в России в три-пять минут хаотизирует ситуацию. За это время никто ничего не успеет сделать. Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим — что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны», — рассказал главред «Национальной обороны».

Рябков заявил, что риск ядерной войны сегодня есть «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт», передает «Утро.ру». Он пояснил, что негативная динамика особенно проявляется в течение последнего года, так как действия западных партнеров России «становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными».

При этом, отмечает Рябков, западные коллеги любыми способами избегают обсуждения назревших проблем, сообщает НСН.

Договор СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Срок его действия истекает в 2021 году.

Недавно о необходимости диалога между Россией и США по продлению СНВ-3 заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Москва выступает за продление Договора и ожидает реакции Вашингтона. Несмотря на то, что главы России и США обсуждали вопрос продления СНВ-3 в японской Осаке на полях G20, реакции американской стороны пока не последовало.