Путин возложил цветы к памятнику ветеранам в Дагестане

Москва, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил село Болтлих (Дагестан) и возложил цветы к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и других конфликтов.

Глава государства прошел мимо почетного караула, постоял около вечного огня, а после преклонил колено и возложил букет цветов на постамент памятника.

Отметим, что мемориал был создан дагестанским скульптором Хизри Асадулаевым. Художник является уроженцем села Ботлих, однако в настоящее время проживает в Минске. Созданный им памятник, который изображает советского солдата времен Второй мировой войны, воина-интернационалиста и ополченца, был открыт в Ботлихе накануне.

По словам автора инсталляции, каждая из фигур символизирует защитника русской земли. Солдат смог отстоять родину в борьбе с фашистскими захватчиками, а интернационалист и ополченец демонстрируют готовность и впредь защищать страну от любого агрессора.