Путин выпил обещанную рюмку водки с ополченцами Дагестана

Ботлих (Дагестан), 12 сентября. Президент России Владимир Путин выпил обещанную рюмку водки с ополченцам Ботлихского района Дагестана.

Обещание дагестанским ополченцам Путин дал, когда еще не был президентом России. В качестве премьер-министра при президенте Борисе Ельцине в 1999 году он прилетал в Ботлих, чтобы поддержать местных жителей, которые дали отпор вторгнувшимся в республику ичкерийским боевикам.

В солдатской палатке Путин поднял рюмку водки, чтобы выпить с присутствующими за погибших в боях, однако тут же поставил ее на стол. Будущий президент тогда объяснил, что расслабляться нельзя — пить за погибших нужно в мирное время.

«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! — заявил Путин 20 лет назад. — Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно».

Во время прямой линии с президентом России в июне этого года жители Дагестана обратились к Путину, напомнив о его обещании. Они отметили, что мирное время наступило, республика процветает. Российский лидер подчеркнул, что помнит о своих словах.

12 сентября Путин прилетел в Ботлих на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на Дагестан. Президент встретился с ополченцами и выполнил обещание. Видео этого момента опубликовал на своей странице в соцсети журналист Дмитрий Смирнов.

«Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами», — пояснил Смирнов в своем телеграм-канале.

Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами pic.twitter.com/ZbftKD9bF0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2019

Вторжение боевиков в Дагестан произошло в августе-сентябре 1999 года. Полностью зачистить республику удалось к 15 сентября 1999 года. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, ранены 800. По информации Минобороны России, было ликвидировано около 2,5 тысячи боевиков.