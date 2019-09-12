ФСБ России фиксирует нарастание угрозы использования террористами дронов

Москва, 12 сентября. Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание применения членами террористических группировок беспилотников, заявил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

«Поступающая в компетентные органы РФ информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов», — сказал генерал армии.

По его словам, наибольшую опасность представляют дроны, на которых можно установить взрывное устройство, или с помощью которых можно распылить отравляющее вещество.

Кроме того, добавил Смирнов, сотрудничество России с компетентными органами других государства демонстрирует, что в данные момент иностранные партнеры ряда стран уделяют особое внимание вопросам противодействия использованию беспилотников в террористических целях. По словам представителя ФСБ, иностранные партнеры поддержали предложение российской стороны начать обмен опытом в данной сфере.

Напомним, в сентября Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, согласно которому полиции, Росгвардии и спецслужбам разрешено идентифицировать управляющего беспилотником человека и пресекать полет аппарата в случае необходимости.