Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится целиком и полностью под влиянием и патронатом украинского олигарха Игоря Коломойского. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров, комментируя высокий рейтинг доверия населения к действующему главе государства.

Поддержка Зеленского

Работой Владимира Зеленского довольны свыше 70% украинских граждан, почти в 1,5 раза больше, чем в июле. Об этом следует из данных опроса Социологической группы «Рейтинг».

«Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 71% опрошенных, 11% — противоположного мнения, 18% не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем текущего года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза», — говорится в данных опроса, которые были опубликованы в четверг, 12 сентября, на официальном сайте «Рейтинг».

Данный опрос был проведен с 6 по 10 сентября 2019 года на всей территории Украины за исключением районов, которые Киев не контролирует (Донецкая и Луганская Народные Республики). Всего было опрошено 2,5 граждан Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Украину ждут тяжелые времена

Как отметил Максим Жаров, свой опрос группа «Рейтинг» проводила в период подготовки и проведения так называемого «обмена» заключенными между Украиной и Россией. Он стараниями пиарщиков Зеленского породил в украинском обществе очередной приступ эйфории в связи с «победой» над Россией.

«Поэтому удивляться именно таким результатам опроса в эти дни не приходится. Думаю, пройдет еще несколько месяцев и популярность Зеленского пойдет на убыль — даст знать о себе критическая ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины. Кроме того, более чем вероятное отсутствие нового договора с Россией на транзит газа в Европу перессорит Зеленского с мейнстримными украинскими элитами, снимающими ренту с газовой трубы в Европу. Поэтому Украину опять ждут тяжелые времена», — пояснил Максим Жаров.

По мнению эксперта, Зеленский сейчас находится целиком и полностью под влиянием и патронатом Игоря Коломойского. Эту связь совсем перестали скрывать, официально объявив несколько дней назад о встрече Зеленского с Коломойским, который обсуждал с президентом «вопросы работы бизнеса на Украине».

«Это, пожалуй, первая системная ошибка Зеленского, которая может сильно испортить его реноме на Западе и взаимоотношения с США. Чем сильнее Зеленский показывает на публике свою зависимость от Коломойского, тем уязвимее становится его положение внутри и во вне страны», — заключил Максим Жаров.

Ранее Верховная рада на заседании во вторник, 10 сентября, в первом чтении принял законопроект президента о процедуре импичмента главы государства. 337 народных депутатов поддержали это решение при необходимом минимуме в 226 голосов.