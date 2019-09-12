Совфед обвинил «Радио Свобода» во вмешательстве в российские выборы

Москва, 12 сентября. Американское СМИ «Радио Свобода» активно распространяло фейки в день тишины и единый день голосования в России. Об этом на заседании рабочей группы сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, особое внимание «Радио Свобода» уделяло таким регионам России как Сибирь и Кавказ.

«Радио Свобода» еще задолго до дня голосования закладывало мысль, что выборы будут неконкурентными и нечестными», — отметил Олег Мельниченко.

В качестве примера сенатор привел эфир «Радио Свобода» от 7 сентября под названием «Вам капут».

«В ходе эфира описывалось, что власти собираются фальсифицировать выборы, что выборы уже сфальсифицированы и непрозрачны», — рассказал Мельниченко.

По словам сенатора, работу СМИ «Радио Свобода» иначе как направленной на дискредитацию российской избирательной системы назвать невозможно. В своих материалах это издание давит на эмоции слушателей, считает он.

«Они раздувают шумиху и говорят, что все делается из под палки, что людей гонят на выборы», — отметил парламентарий.

Американцы пытаются действовать подобными методами и на Северном Кавказе, добавил член Совета Федерации. Например, через региональные отделения партии «Яблоко» предпринимались попытки посеять сомнения в легитимности выборов.

«Давайте привлекать к ответственности тех, кто распространяет эту дезинформацию. Надо пересматривать санкции в отношении них», — призвал сенатор.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич напомнил, что «Радио Свобода» увеличивает количество региональных проектов в России.

«Их уже шесть. Они по секторам разбили нашу страну на участки, и на каждом участке — свои медиа», — отметил Малькевич.

Например, в Поволжье действует проект «Идель. Реалии», в северо-западном федеральном округе — «Север. Реалии», на крымском полуострове — «Крым. Реалии».

«Мы это просто фиксируем, а они идут по плану, развиваются», — констатировал Малькевич.

Ранее Госдума приняла постановление о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Это решение было принято в связи с выявленными фактами вмешательства иностранных государств и их структур, средств массовой информации в дела России, в частности — в прошедшую избирательную кампанию.

В августе Совет Госдумы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства. В ее состав вошли 12 человек. В нижней палате парламента призвали провести расследование, так как, по мнению депутатов, западные СМИ и дипломатические представительства допустили вмешательство во внутренние дела России во время несанкционированной акции в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции 3 августа, а пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга. В сентябре стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России намерена обратиться к дирекции германского издания Deutsche Welle.

Также сообщалось, что комиссия Совета Федерации обнаружила признаки иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму, в том числе с помощью публикаций в СМИ, таких как телеканал «Дождь» и издание «Медуза».