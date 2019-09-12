Владелец места свадьбы Собчак не знает о торжестве 13 сентября

Москва, 12 сентября. В компании Bosco di Ciliegi — владельце места свадьбы журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова — ничего не знают о предстоящем торжестве. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в справочной службе группы компаний Bosco di Ciliegi, которой принадлежит торговый центр «Петровский пассаж».

«Завтра торговый комплекс работает с 10 до 22 часов, в обычном режиме, — сообщил собеседник ФАН. — У нас информации о свадьбе нет. Доступ свободный, график обычный».

Иногда для торжественных мероприятий в торговом центре ограничивают доступ посетителей и усиливают меры безопасности, но информации о том, что 13 сентября в связи со свадьбой Собчак и Богомолова будут что-то перекрывать, у владельца торгового центра нет, пояснили в Bosco di Ciliegi.

Однако непосредственно в самом «Петровском пассаже» информацию о готовящемся мероприятии подтвердили.

«Мы все подготовлены, все в порядке», — констатировали в торговом комплексе.

Мать невесты Людмила Нарусова не стала комментировать предстоящую свадьбу дочери.

«Это не со мной», — ответила она на вопрос корреспондента ФАН.

Ранее СМИ выяснили, что Собчак и Богомолов будут отмечать свадьбу вечером 13 сентября в ресторане «Боско», находящемся в торговом центре «Петровский пассаж». По данным журналистов, на праздник приглашено порядка 300 гостей. Среди них Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей (она снималась у Богомолова в сериале «Содержанки»), Рената Литвинова с певицей Земфирой. Приглашена и бывшая жена Шнура Матильда, а также другие подруги Ксении Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко, Ульяна Цейтлина. Вести праздник будет Игорь Верник.

Ранее священник Всеволод Чаплин отреагировал на решение Собчак обвенчаться с Богомоловым.