Крымчанин первым открыл межзвездную комету

Севастополь, 12 сентября. Крымский астроном-любитель из населенного пункта Научное Геннадий Борисов первым смог увидеть межзвездную комету. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Центра малых планет Международного астрономического союза.

По имеющимся данным, житель полуострова зафиксировал небесное тело при помощи телескопа еще в конце прошлого месяца. Позже комету смогли увидеть американские астрономы из Центра малых планет.

На данный момент наблюдения за объектом затруднены, поскольку небесное тело оказалось под таким углом по отношению к Третьей планете, что его закрывает свет Солнца, передает телеканал «360».

Впрочем, научным сотрудникам все-таки удалось предварительно выяснить, что небесное тело из космоса является активной межзвездной кометой с большой временной атмосферой или комой. К такому умозаключению экспертов подтолкнули подсчеты орбиты небесного тела, которая может быть гиперболической. При этом, как заявили специалисты, объекты, вращающиеся вокруг Солнца, имеют эллиптическую орбиту. Известно, что находке дали имя Borisov.

Ранее специалистам был известен лишь один подтвержденный межзвездный объект — астероид 1I/Оумуамуа. Эксперты также подозревали «межзвездность» еще у одного объекта, который взорвался зимой прошлого года.