Безработную Савченко заметили в очереди на рейс в Черногорию

Киев, 12 сентября. Депутата Верховной рады VIII созыва Надежду Савченко, которая недавно получила статус безработной, заметили в очереди на рейс в Черногорию. Об этом написал один из пользователей Twitter.

«Гадя с сестрой Верой в одном самолете со мной», — сообщил он.

Кроме того, автор поста опубликовал фотографию, на которой предположительно видно Надежду Савченко с паспортом в руке. Также пользователь Twitter написал, что бывший депутат Рады с сестрой летели первым классом. Вероятно, финансовое положение безработной Савченко довольно стабильно. Да и для отдыха она выбрала не самый дешевый курорт.

Ранее Савченко подала документы в украинский центр занятости, сообщает «Газета.ру». Она рассказала, что испытывает сложности с трудоустройством, поскольку подорвала здоровье за время пребывания в тюрьмах, поэтому теперь не может вернуться на службу в армию, передает НСН.

Отметим, что на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоялись в июле, Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51. По официальным данным, она набрала всего восемь голосов, сообщает «Царьград».

Напомним, в 2014 году Савченко была капитаном украинских ВС. Она принимала участие в гражданской войне на Украине, которая началась в Донбассе после произошедшего в 2014 году госпереворота. Следственный комитет РФ обвинил Савченко в пособничестве убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В России ее приговорили к 22 годам лишения свободы, однако в 2016 году президент РФ Владимир Путин помиловал Савченко, и он вернулась на Украину.