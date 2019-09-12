Генпрокуратура РФ проверяет сведения о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела РФ

Москва, 12 сентября. Генеральная прокуратура России проводит проверку информации о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников ряда зарубежных дипломатических ведомств. Об этом заявил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.

На заседании в Совфеде Завалунов рассказал, что в генпрокуратуру поступила информация о нарушениях, допущенных представителями ряда дипломатических ведомств. О том, представители дипведомств каких именно государств находятся в числе подозреваемых, пока уточнено не было.

«Данная информация нами пока проверяется, в случае, если она найдет подтверждение, мы примем все необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе с имеющимися у нас возможностями международного сотрудничества», — сказал Завалунов.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о наличии фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Тогда Поклонская рассказала, что результаты работы парламентской спецкомиссии по расследованию этих фактов будут направлены в компетентные органы.

19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы было принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее возглавил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В состав комиссии вошли 12 человек, в том числе Наталья Поклонская.