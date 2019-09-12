Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Генпрокуратура РФ проверяет сведения о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела РФ

95
0 Оставить комментарий

Генпрокуратура РФ проверяет сведения о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела РФМосква, 12 сентября. Генеральная прокуратура России проводит проверку информации о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников ряда зарубежных дипломатических ведомств. Об этом заявил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.

На заседании в Совфеде Завалунов рассказал, что в генпрокуратуру поступила информация о нарушениях, допущенных представителями ряда дипломатических ведомств. О том, представители дипведомств каких именно государств находятся в числе подозреваемых, пока уточнено не было.

«Данная информация нами пока проверяется, в случае, если она найдет подтверждение, мы примем все необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе с имеющимися у нас возможностями международного сотрудничества»,  — сказал Завалунов.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о наличии фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Тогда Поклонская рассказала, что результаты работы парламентской спецкомиссии по расследованию этих фактов будут направлены в компетентные органы.

19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы было принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее возглавил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В состав комиссии вошли 12 человек, в том числе Наталья Поклонская.

infox - new
Источник: РИА новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров