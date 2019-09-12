Генпрокуратура РФ обвинила Google в сливе данных россиян иностранным спецслужбам

Москва, 12 сентября. Google и Microsoft сливают персональные данные россиян иностранным спецслужбам по первому их запросу. Об этом в четверг заявил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов, выступая на заседании комиссии по иностранному вмешательству в Совфеде.

По его словам, иностранная разведка получает данные россиян напрямую от американских интернет-компаний, хотя, по закону, такие вопросы должны согласовываться с российскими компетентными органами.

«Данное положение не соответствует принципам и подходам современного международного права, поскольку, допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая», — отметил Завулонов.

Начальник правового управления Генпрокуратуры также добавил, что нарушения допускают и сотрудники иностранного дипломатического корпуса, однако не стал уточнять, о представителях каких стран идет речь. Он подчеркнул, что в настоящий момент прокуратура проверяет данную информацию. Если она будет подтверждена, ведомство примет соответствующие меры.

Ранее Завулонов заявил, что власти США еще в 2017 году планировали вмешаться во внутренние дела России. Речь идет о так называемом «законе Магнитского», который предполагает выделение средств на «противодействие влиянию России».

Напомним, что в августе американское посольство в Москве опубликовало в своем Twitter-аккаунте подробную карту движения колонны несогласованного митинга, после чего в Совете Федерации была создана временная комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

Второй инцидент вмешательства произошел во время выборов в России. В сентябре Роскомнадзор предупредил Google,YouTube, Instagram и Facebook о недопустимости распространения политической рекламы в день тишины и единый день голосования. Однако данное предупреждение было проигнорировано. В связи с этим в Общественной палате России предложили ввести уголовную статью за иностранное вмешательство.