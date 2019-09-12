Незаконные акции перед выборами в Москве потребовали корректировки надзора, сообщили в ГП

Москва, 12 сентября. Несанкционированные акции в Москве в период подготовки к единому дню голосования выявили необходимость корректировки надзора в столице, заявил начальник правового управления Генеральной прокуратуры России Артур Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации.

«Произошедшие в период подготовки к выборам события в Москве вызвали необходимость корректировки организации надзора в Москве. Генпрокуратура РФ ориентирована на своевременное выявление нарушений избирательных прав граждан с использованием мер прокурорского реагирования», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура России проанализирует и обобщит имеющиеся сведения по итогам выборов, добавил Завалунов.

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила незаконные акции в Москве и согласованный митинг-концерт из-за недопуска их кандидатов к выборам в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. У так называемых «независимых кандидатов» в подписных листах было большое количество недействительных подписей, а также автографы мертвецов.

«Оппозиционеры» призывали своих сторонников выходить на улицы и устраивать беспорядки. Участники незаконных митингов бросали в полицейских бутылки и куски асфальта. Правоохранители в свою очередь действовали очень аккуратно и гуманно по отношению к провокаторам.