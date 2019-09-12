Клинцевич рассказал, кому адресовано заявление Рябкова о риске начала ядерной войны

Сенатор Франц Клинцевич считает, что заявление замглавы МИД РФ о риске начала ядерной войны адресовано, в первую очередь, западным обывателям.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время своего выступления на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве сообщил, что обстановка в сфере стратегической стабильности продолжает стремительно ухудшаться и существует риск возникновения ядерной войны. В своем докладе «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» он сообщил, что «ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться».

«Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными», — сказал дипломат.

При этом Рябков добавил, что именно западные партнеры активно блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над ядерным вооружением. По мнению сенатора Франца Клинцевича, несмотря на то, что Рябков озвучил такие мысли в Москве, его заявление было направлено «на мировую общественность и, в частности, западного обывателя».

«Россияне в этом плане, в силу, наверно, нашей работы, а также серьезной информационной повестки понимают истинное положение дел в мировой политической системе. У людей наших остались воспоминания, многим рассказывали отцы и деды — что такое война, какие могут быть последствия. Мы, россияне, очень хорошо такие вещи воспринимаем, по сравнению с западным миром, который, по большому счету, войны-то не видел, бед не знает. И я уже про американцев не говорю. Но именно Запад продолжает сгущать тучи и обвинять во всех бедах Россию», — говорит Клинцевич.

По словам члена Совета Федерации, Российской Федерации приходится постоянно реагировать на очень агрессивную политику США и руководства европейского военно-политического блока.

«Рябков в своем заявлении говорит о том, что американцы в пяти странах разместили свое ядерное оружие, что они ведут русофобскую политику и обвиняют нас в том, что мы якобы кому-то угрожаем. Да никому мы не угрожаем, у нас нет никакой необходимости, мы понимаем все возможные последствия, в том числе и последствия ядерной войны. У нас есть четкое понимание, что в 1949 году, как только Советский Союз получил свою первую ядерную бомбу, он спас себя, ведь взрывы, которые были в Хиросиме и Нагасаки, не предназначались для японцев, они были испытанием оружия, которое должно было быть применено против СССР», — продолжает сенатор.

Клинцевич также добавил, что несмотря на абсолютную оторванность от реальности западных политиков, и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и во Франции остаются военные, которые, держа руку на «красной кнопке», отдают себе отчет в том, что мир не переживет ядерной войны.

«Все эти люди с полной ответственностью понимают, что случись это (ядерная война. — Прим. ФАН), не выживет никто. Обратной дороги не будет, и раз ракеты полетели, назад их не вернуть. Именно поэтому у нас есть коммуникации между военными разных стран. Какими бы напряженными отношения не были, коммуникации между военными оставались. Но я хочу особенно отметить — только эти люди могут поставить на место западных политиков и всех тех, кто приводит мир на порог ядерной войны. Их работа, их кнопка — это гарантия мировой безопасности. А последствия необдуманных шагов приведут к закату человечества. Шутить с этими вещами нельзя», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в августе Сергей Рябков сообщал, что Соединенные Штаты Америки после испытаний запрещенной ДРСМД крылатой ракеты взяли курс на нагнетание военной напряженности. Тогда же он отметил, что Вашингтон давно ведет разработку подобных систем, а подготовка к выходу из ДРСМД «включала, в том числе, соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы». Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в качестве ответной меры решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.