Вышинский отправится в Киев, чтобы доказать свою невиновность в суде

Москва, 12 сентября. Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский планирует лично присутствовать на судебном заседании в Киеве, которое пройдет 23 сентября. Об этом рассказал адвокат журналиста Игорь Мокин.

По его словам, председательствующая по делу судья будет в отпуске вплоть до 23 сентября, поэтому произойдет перенос очередного заседания с 16 сентября на другую дату. Вышинский отправится из Москвы в украинскую столицу.

«По моей информации, Кирилл намерен приехать уже на следующее заседание, чтобы присутствовать лично и доказывать свою невиновность», — уточнил юрист.

Напомним, в минувшую субботу состоялась историческая акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В результате в Москву прилетел Вышинский, а на Украину — режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта в Крыму.

Журналиста задержали в мае прошлого года в Киеве, передает телеканал «360». Херсонский суд арестовал его на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок. На Украине Вышинского обвиняют в якобы «поддержке республик Донбасса и государственной измене», пишет НСН.

Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вышинский провел в киевских застенках более 400 дней. Дипломат выразила надежду, что его пример послужит отправной точкой для исправления критической ситуации с правами журналистов на Украине.