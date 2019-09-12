Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Полиция пришла с обысками к Гонтаревой, в «Укроборонпром» и «Жуляны» по делам Порошенко

56
0 Оставить комментарий

Полиция пришла с обысками к Гонтаревой, в «Укроборонпром» и «Жуляны» по делам Порошенко

Киев, 12 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Украины нагрянули с обысками по месту жительства экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, в «Укроборонпром» и структуры, которые участвовали в отмывании командой Петра Порошенко украденных у Вооруженных сил Украины (ВСУ) средств. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook юрист Андрей Портнов.

По словам адвоката, в настоящее время идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам экс-президента страны Порошенко.

«По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в «Укроборонпроме» и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии денег», — отметил он.

Кроме того, как указал Портнов, в киевском аэропорту «Жуляны» продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко фальшивых паспортов при полете на Мальдивы. 

Напомним, против Порошенко возбуждено более 10 уголовных дел. Бывшего президента подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денежных средств, давлении на судебные инстанции, государственной измене в связи с решением направить в Керченский пролив военные корабли, которые были задержаны из-за нарушения морской границы РФ.

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что против Порошенко суммарно возбуждено 11 уголовных дел. Ранее экс-главу Украины вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при продаже предприятия «Кузня на Рыбальском». Однако Порошенко на допрос не явился.

Ранее стало известно, что ГБР Украины подготовило прошение на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против Порошенко.

infox - new
Источник: Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров