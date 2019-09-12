Депутаты будут отвечать за достоверность демонстрируемых в Госдуме видео

Москва, 12 сентября. Депутаты Госдумы могут демонстрировать на заседании «проблемные» ролики, но под личную ответственность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее депутат Борис Чернышов продемонстрировал видео, на котором якобы отражены нарушения в единый день голосования.

«Вы показали этот ролик – вы за него берете ответственность. У нас не получится, как в том ролике, где это фейк, а на деле – другое?» — сказал Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, интерес к демонстрации видеоматериалов в ходе заседания могут проявить многие депутаты. Он призвал парламентариев показывать сопроводительные материалы только в том случае, если они уверены в их подлинности.

«Либо мы за это несем ответственность и просим зал поддержать, чтобы рассмотрели это в правоохранительных органах и дали оценку, контрольно-надзорную. Либо будет ответственность того, кто это нам показывает. Ответственность будет уже за ложь, за клевету. Мы с вами в политику пришли, чтобы честно ее реализовывать», — добавил Володин.

В единый день голосования, 8 сентября, в 16 регионах России прошли прямые выборы губернаторов, в 13 — депутатов законодательных собраний региона, в 22 — городских парламентов в областных и краевых центрах. Избирательные кампании сопровождались попытками дискредитировать выборы, в Сети распространялись фейки с вбросами на выборах, которые были моментально разоблачены.