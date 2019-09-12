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Россия

Генпрокуратура РФ обнаружила 10 зеркал сайта «Свободной России» накануне выборов

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Генпрокуратура РФ обнаружила 10 зеркал сайта «Свободной России» накануне выборов

Москва, 12 сентября. Генеральная прокуратура России обнаружила 10 зеркальных сайтов заблокированного портала фонда «Свободная Россия» (организация признана нежелательной на территории России. — Прим. ФАН). Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, зеркальные сайты заблокированной «Свободной России» были обнаружены во время мониторинга, проведенного в августе, накануне единого дня голосования. Кроме этих «зеркал» были заблокированы 18 сайтов других организаций, признанных нежелательными на территории России, сказал Артур Завалунов.

 «Генпрокуратура проводит постоянный мониторинг информационной активности ограниченных в доступе интернет-структур», — заявил сотрудник надзорного ведомства.

Он добавил, что Генпрокуратура провела правовой анализ так называемого закона Магнитского, где пунктом 277 одобрено финансирование, в том числе СМИ и неправительственных организаций, на 2018–2019 годы.

 «В 2017 году США уже предвидели, что будут планировать поддержку медиа и неправительственных организаций на территории России, чтобы вмешиваться в наши внутренние дела», — отметил Артур Завалунов.

Напомним, фонд «Свободная Россия» решением Генеральной прокуратуры РФ был признан нежелательной неправительственной организацией, а его деятельность — угрожающей основам конституционного строя и безопасности страны. 28 июня Минюст включил фонд в официальный перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Формально фонд «Свободная Россия» был создан в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов, но под эгидой американских спецслужб и влиятельных международных организаций. При этом известно, что организация курируется влиятельными американскими специалистами по работе с Россией и влиянию на внутреннюю политику других стран. Среди них бывший помощник госсекретаря США и экс-глава «Фридом Хаус» Дэвид Крамер, бывший координатор Института Маккейна в России Наталья Арно, а также проукраинский активист Григорий Фролов и Владимир Кара-Мурза, который также занимает пост координатора нелегальной организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В начале сентября стало известно, что «Открытая Россия» провела так называемые тренинги по провокациям, где, по сути, рассказывалось о возможностях срыва голосования 8 сентября.

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