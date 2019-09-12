Чаплин отреагировал на решение Собчак венчаться с Богомоловым

Москва, 12 сентября. Еще четыре года назад телеведущая Ксения Собчак, которая хочет обвенчаться с режиссером Константином Богомоловым, приходила на православную службу не молиться, а просто из интереса, заявил Федеральному агентству новостей известный православный священник, настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин.

Православный клирик прокомментировал новость о том, что скандально известная телеведущая Собчак после свадьбы 13 сентября собирается обвенчаться с эпатажным режиссером Богомоловым. Он отметил, что ранее она не отличалась религиозностью.

«Ксения бывала в Храме святителя Николая на Трех Горах, где я служил. Это было примерно в 2014 или 2015 году. Тогда она, скорее, ради интереса пришла на православную службу. Она явно в храме не молилась. Я не могу сказать, прошла ли за прошедшие годы она какой-то духовный путь и считает ли теперь себя православной христианской. С того времени мы не общались», — рассказал собеседник ФАН.

Очевидно, что люди, решившие венчаться, должны знать, как минимум, основы веры, напомнил священник.

«Ксения Собчак — человек интеллектуально развитый, поэтому, я думаю, у нее не заняло много времени изучить основы православия, если она этого захотела», — отметил Чаплин.

По его словам, в чине венчания просятся благословения на нерасторжимую долгую семейную жизнь, на рождение детей, на настоящую верность и настоящую любовь.

«Я надеюсь, что светская дама Ксения Собчак и господин Богомолов всерьез готовятся к венчанию, а не воспринимают это событие как игру. Насколько я знаю, это венчание у Ксении Собчак первое. Хотелось бы, чтобы она при этом помнила слова Христа: «Что Бог сочетал, то человек да не разлучит». То есть тем, кто решил венчаться, надо стараться сохранить брак до конца жизни», — резюмировал священник.

По информации СМИ, свадьба Собчак и Богомолова должна состояться 13 сентября в «Петровском пассаже». На свадьбу приглашено 300 гостей и обойдется она, по некоторым данным, в 16 миллионов рублей. Объясняя журналистам свое желание венчаться со вторым мужем, Собчак заявила: «Когда еще окажешься в церкви в короне».

Людмила Нарусова, мать Собчак, комментировать ФАН свадьбу дочери отказалась.