Новые кассационные и апелляционные суды появятся в РФ с октября

Москва, 12 сентября. Новые окружные кассационные и апелляционные суды откроются в России с 1 октября. Об этом в четверг заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, выступая на пленуме.

По его словам, новые суды образованы по экстерриториальному принципу. Они будут проверять обоснованность вердиктов судов других инстанций при рассмотрении кассаций и апелляций. Лебедев выразил уверенность, что подобная мера позволит укрепить независимость судей и повысить эффективность российской судебной системы в целом.

«Сплошная кассация позволит более эффективно исправлять судебные ошибки и повысить правовую защиту граждан и бизнеса», — подчеркнул глава Верховного суда.

Напомним, что летом прошлого года Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Ранее суд, рассматривающий дело в первой инстанции, был вынужден рассматривать и обжалование приговора. Теперь же этим будут заниматься отдельные, независимые структуры. Кроме того, вводится принцип «сплошной кассации», который предполагает рассмотрение кассации без предварительного отбора.