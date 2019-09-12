МИД РФ уличил американские СМИ в нечистоплотном вмешательстве в российские выборы

Москва, 12 сентября. Западные СМИ распространяли недостоверную информацию о выборах в России в единый день голосования. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

На заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Тимохов отметил, что попытки оказать влияние на ход избирательного процесса зафиксированы в день тишины и в единый день голосования.

«Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо. Ведущие западные СМИ применяли целый набор нечистоплотных действий», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Так, западные СМИ манипулировали информацией для того, чтобы придать выборам нелегитимный характер, напомнил дипломат. Представитель МИД РФ уличил американские и европейские СМИ в нечистоплотном вмешательстве в российские выборы.

«Большинство материалов американских медиа, европейских СМИ, в том числе холдинга Deutsche Welle, подавались через призму активизации протестных настроений», — отметил Тимохов.

Дипломат добавил, что представители американских НПО, действующих в России, также делали громкие заявления против российских властей.

«Не осталась в стороне и признанная нежелательной НПО «Свободная Россия». Она расширила список «узников совести» на десять человек», — привел пример Тимохов.

Примечательна и избирательность западных СМИ, отметил дипломат. В своих материалах зарубежные СМИ отдавали предпочтение тем экспертам, которые занимаются критикой российских властей.

«Мы настаиваем на применении западными странами в отношении России тех же принципов невмешательства, что они применяют в отношении друг друга», — резюмировал Илья Тимохов.

Ранее временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела осудила распространение Facebook и Google политической рекламы в день тишины и единый день голосования.