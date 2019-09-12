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Лукьяненко поддержал идею «ВКонтакте» бороться с книжным пиратством

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Лукьяненко поддержал идею «ВКонтакте» бороться с книжным пиратством

Москва, 12 сентября. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал руководство «ВКонтакте», которое приняло решение бороться с книжным пиратством.

Пиратство вредит писательскому сообществу. Нововведения будут негативно восприняты читателями, которые привыкли не покупать, а находить книги в Сети.

«Если «ВКонтакте» будет бороться с пиратством, это можно только приветствовать», — заметил фантаст, его цитирует «360».

Лукьяненко предложил руководству социальной сети цивилизованно взаимодействовать с издательствами и авторами. Каждый должен получать оплату за свой труд.

Писатель рассказал, что раньше пытался бороться с пиратами из-за серии книг о «Дозорах», но безрезультатно.

Он предложил блокировать на несколько дней пользователя соцсети за скачивание нелицензионного контента. Возможно, такой способ заставит человека задуматься, резюмировал Лукьяненко.

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