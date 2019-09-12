Медведев назвал сроки восстановления инфраструктуры Иркутской области

Москва, 12 сентября. Все работы по восстановлению инфраструктуры Иркутской области, пострадавшей от наводнения, должны закончиться в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сроки он назвал на заседании правительства, прошедшем в четверг.

«Понятно, что если что и делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом, восстанавливая инфраструктуру, делая ее более современной и удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году», — сказал он.

Сложная паводковая ситуация возникла в Иркутской области в июне, местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены оказались более 110 населенных пунктов.

По данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, пишет «Ридус». Госпитализированы были несколько сотен человек.

Президент России Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Как отмечает «ФедералПресс», российский лидер несколько раз побывал в зоне бедствия. Во время визита в июле он пообщался с местными жителями и выяснил, как разместили пострадавших при наводнении в пунктах временного проживания и как ведется ликвидация последствий трагедии. В ходе сентябрьской поездки он пообещал, что жители населенных пунктов Иркутской области, которых коснулись паводки, смогут остаться и получить жилье рядом, в этих же поселках.