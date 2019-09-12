Москва, 12 сентября. Лига арабских государств призвала к немедленному прекращению военных действий в Ливии. Во вторник состоялось заседание министров иностранных дел лиги.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что политическое решение является единственным способом восстановления стабильности в государстве и залогом уничтожения терроризма. Стороны выразили глубокую обеспокоенность по поводу военной эскалации в стране.

Лига арабских государств призвала к немедленному прекращению огня в Ливии. Как пишет издание The Libya Observer, министры считают, что боевые действия угрожают безопасности и стабильности Ливии, соседних с ней стран и региона в целом. Кроме того, участники лиги подчеркнули, что поддерживают реализацию Схиратского соглашения в качестве единственного источника политического решения. Они указали на важность роли Президентского совета — как единственного международного и признанного законного органа власти.

Ранее сообщалось, что беженцы из зон боевых действий переполняют Триполи. Министр по делам беженцев правительства национального согласия Ливии Мухаммад аль Фадель Джубран выразил надежду на то, что Россия поможет избежать гуманитарного кризиса на территориях, подконтрольных Триполи.

«Сегодня мы просим Россию помочь нашему государству в разрешении проблемы беженцев. Мы обращаемся также и к другим странам и общественным организациям, имеющим возможности для такой помощи. Мы хотим, чтобы на нас обратили наконец внимание те, кто может прекратить страдания людей и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу. И мы сожалеем, что среди международных структур, способных повлиять на ситуацию и работающих в настоящий момент в Триполи, нет представителей Российской Федерации», — заявил министр.

Обострение гражданского конфликта в Ливии, длящееся уже более полугода, привело к значительной миграции гражданских лиц из зон боевых действий. Наблюдатели сообщают, что речь идет не только о районах прямых столкновений противоборствующих сторон, но и о местах, расположенных в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии.

Люди уходят в Триполи из множества окрестных населенных пунктов, попадая сначала в центр приема беженцев в местечке Гарабулли, а затем рассредоточиваясь по районам ливийской столицы. На сегодняшний день в самом Триполи обосновалось 2,7 тысячи семей, в Абуслиме — три тысячи, в Тажуре — более четырех тысяч.

Всего же, по данным профильного министерства ПНС, свои дома оставили уже около 75 тысяч человек, которым планируется оказывать всевозможную помощь, включая и материальную поддержку. Однако положение дел сегодня таково, что решить обостряющуюся с каждым днем проблему беженцев самостоятельно властям Триполи становится все труднее.

Министр Мухаммад аль Фадель Джубран обратился к мировому сообществу с призывом обратить внимание на угрозу гуманитарной катастрофы в Ливии, рассчитывая на помощь в том числе и российских общественных организаций.