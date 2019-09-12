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Алибасов признался, что выпил перед судом с производителем «Крота»

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Алибасов признался, что выпил перед судом с производителем «Крота»

Москва, 12 сентября. Российский продюсер Бари Алибасов принес на судебное заседание бутылку со средством для очистки труб «Крот», которым отравился летом, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Руководитель группы «На-На» заявил, что намерен показать суду, насколько упаковка похожа на пакет с соком. 

Алибасов признался, что выпил перед судом с производителем «Крота»

В настоящее время продюсер соблюдает специальную диету. В основном он ест каши, поскольку за полгода после отравления его пищеварительная система еще не восстановилась. Однако признается, когда у него «горит желудок», он выпивает стопку водки. Так сделал и сегодня перед беседой в суде. 

Напомним, продюсер Бари Алибасов летом текущего года выпил чистящее средство для труб «Крот», после чего попал в больницу с серьезным отравлением. Он планирует взыскать с ООО «АМС МЕДИА» и ООО «АШАН» 100 миллионов рублей — ущерб здоровью оценен в 85 миллионов рублей, моральный ущерб —  в 15 миллионов рублей. Защита Алибасова винит компании в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми. Кроме того сторона истца планирует добиться изменения упаковки химического средства.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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