Обыски в штабах Навального проходят по всей России. События дня. ФАН-ТВ

Проверки в штабах Навального В региональных штабах блогера Алексея Навального проходят обыски. 12 сентября полиция нагрянула с проверками в офисы в 30 городах: Санкт-Петербурге, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани и других. Вряд ли такой визит правоохранителей можно назвать внезапным. Проверки по делу об отмывании денег в сомнительном фонде господина Навального проходят уже не впервые. Основанием для сегодняшних визитов стали постановления Басманного суда Москвы. Напомним, ОПГ Навального проверяют по уголовному делу. Речь идет о миллиарде рублей, который с 2016 по 2018 годы сторонники блогера получили от третьих лиц. Для легализации средств они вносили их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков и переводили все на счет фонда.

Иск к Соболь Не умолкают общественные претензии и к единомышленникам Навального. Так Симоновский районный суд Москвы принял пять исков к юристу фонда Любови Соболь и руководителю отдела расследований — Георгию Албурову. Против навальнистов выступили бизнесмены, представители «Московского метрополитена», «Мосгортранса» и учреждения «Автомобильные дороги». Связаны претензии с беспорядками, которые прошли 27 июля во время незаконных акций. Пока никаких подробностей нет. Рассмотрение исков пройдет уже 13 сентября. Напомним, 27 июля в Москве во время незаконной акции начались беспорядки. Митингующие провоцировали полицейских и нападали на них. Организаторами шествий стали Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники Навального. Негодование началось с того, что их не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за серьезных нарушений.

Колумбия готовила теракты? Колумбия готовила теракты на территории Венесуэлы. Такое заявление сделал глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреаса. Как отмечает дипломат, у Каракаса есть улики, которые на 100% доказывают злой умысел соседней страны. Все свидетельства Венесуэла положит на стол Организации Объединенных Наций. Ранее в республике сообщили, что пресекли взрывы в зданиях суда и Сил специального назначения. Один из задержанных подозреваемых рассказал, что готовил атаки в Колумбии. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте масштабных военных учений на границе с Колумбией. До 28 сентября, как отметил глава государства, вооружение должно быть приведено в боевую готовность.