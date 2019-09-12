Пушилин заявил, что ДНР надеется стать федеративным округом России

Москва, 12 сентября. Руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с политологами и представителями СМИ в российской столице рассказал о том, на какую степень интеграции с Российской Федерацией рассчитывают жители Донбасса. Об этом сообщается в четверг на сайте главы ДНР.

По его словам, руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство.

«В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — объяснил лидер республики.

Он также обратил внимание на то, что Донецк обязуется выполнять все положения минских соглашений, включая пункт о передаче контроля над границей Украине. При этом, как указал Пушилин, до этого момента киевские власти обязаны выполнить свою часть договоренностей. В частности, Верховная рада Украины должна закрепить в Основном законе особый статус Донбасса.

Он объяснил, что в ДНР должны быть свои надзорные и правоохранительные органы и инстанции. При этом он не исключил, что Киев не пойдет на такой шаг.

«Украина к этому не готова, и это она демонстрирует каждый день. Опасаться по поводу границы не стоит», — особо подчеркнул он.

Кроме того, руководитель ДНР признался, что до указа российского лидера Владимира Путина об упрощенном механизме получения гражданства РФ для жителей Донбасса, «настроения у людей были не столь оптимистичными».

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.