Германия проведет международную конференцию по Ливии

Берлин, 12 сентября. Германия начала консультации с ключевыми международными партнерами для подготовки к «содержательной» международной конференции по Ливии, которую проведут осенью этого года. Об этом сообщил посол ФРГ в африканском государстве Оливер Овча.

Посол подчеркнул, что Берлин разделяет мнение международных партнеров о том, что для восстановления стабильности в Ливии необходимы усилия на основе плана, предложенного спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе.

2/2: ...Germany therefore initiated a consultation process with key international partners. With sufficient preparatory work these efforts could lead towards a meaningful international event this fall.