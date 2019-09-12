Германия проведет международную конференцию по Ливии

Берлин, 12 сентября. Германия начала консультации с ключевыми международными партнерами для подготовки к «содержательной» международной конференции по Ливии, которую проведут осенью этого года. Об этом сообщил посол ФРГ в африканском государстве Оливер Овча.

«Германия, обеспокоенная ситуацией в Ливии, разделяет видение многих о необходимости возобновления усилий, направленных на стабилизацию [ситуации]», — написал дипломат в микроблоге Twitter.

Посол подчеркнул, что Берлин разделяет мнение международных партнеров о том, что для восстановления стабильности в Ливии необходимы усилия на основе плана, предложенного спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе.

2/2: ...Germany therefore initiated a consultation process with key international partners. With sufficient preparatory work these efforts could lead towards a meaningful international event this fall. — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) 11 вересня 2019 р.

Напомним, в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Военачальник заявил, что цель его армии — освободить столицу «от террористов».

Как отметил премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж, диалог и консультации — одни из лучших дипломатических способов преодолеть кризис в Ливии.