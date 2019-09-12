Более 4,4 тысячи мигрантов эвакуировали из Ливии с 2017 года

Триполи, 12 сентября. Свыше 4,4 тысячи мигрантов удалось эвакуировать из Ливии с 2017 года. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как уточнили в УВКБ, 2,9 тысячи мигрантов удалось экстренно транзитом эвакуировать в Нигер. Еще 425 человек отправились из Ливии в европейские страны через транзитный центр, расположенный в Румынии.

Кроме того, в УВКБ сообщили, что сейчас в ливийских центрах заключения под стражей находятся около 4,7 тысячи беженцев. Эти люди содержатся в тяжелых условиях. В ООН намереваются перевезти первую партию из числа беженцев в Руанду. Планируется, что в эту страну отправятся 500 человек. В Руанде их подготовят к переселению в родные страны, пишет The Libiya Observer.

Напомним, в 2011 году в Ливии начался политический кризис после убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

В апреле 2019 года армия под управлением генерала Халифы Хафтара попыталась захватить Триполи и свергнуть ПНС. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с тех пор в результате столкновений между конфликтующими сторонами погибло более тысячи человек.