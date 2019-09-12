В ЦИК рассказали о главных фейковых новостях единого дня голосования

Москва, 12 сентября. Член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин рассказал о фейковых новостях в освещении хода голосования в России 8 сентября. Примеры лживых и недостоверных публикаций он привел на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть смешные новости, даже наивные», — отметил Александр Клюкин.

Он рассказал о публикации на сайте «Голос», где было обнаружено дублирование жалоб на нарушения с прошлых лет, в том числе 2014 года.

«Представители «Голоса» удивляются, как так ЦИК это увидел. Они рассчитывали, что увидеть это невозможно. Но мы видим, будем видеть и вам предъявлять обнаруженное», — пообещал Клюкин.

Член ЦИК также привел несколько примеров фейковых новостей в информационной кампании единого дня голосования. Например, в социальных сетях распространялся видеоролик, на кадрах которого мужчина опускает в ящик сразу четыре бюллетеня, под заголовком «Как мужик страх потерял». В ЦИК инцидент разобрали покадрово и увидели, что мужчина опустил два бюллетеня за себя и два — за супругу-инвалида, которая в этот момент сидела рядом с ним, рассказал Клюкин.

«У нас есть покадровая информация. Самое интересное, что у распространителей она тоже есть, но важнее — хайпануть», — отметил он.

Другой пример фейка, который активно распространял по своим каналам скандальный блогер Алексей Навальный, — случай якобы двойного голосования. В видео женщина утверждает, что «по просьбе начальства» проголосовала дважды — дома и на избирательном участке.

«Это ложь. Женщина подала заявление на голосование на дому, но потом пришла на участок. УИК ей в голосовании отказал, и она ушла домой ждать заявленного способа голосования», — рассказал Александр Клюкин.

Еще из эффектных фейков — история об избирательном участке, где якобы выдавали заранее недействительные бюллетени с вычеркнутым именем одного из кандидатов.

«Был вычеркнут кандидат, который лично снял свою кандидатуру с выборов накануне, — объяснил Клюкин. — Это нормальная практика, но выдается, как страшное и невозможное нарушение».

Член ЦИК также рассказал, как в Казани наблюдатели одной из партий сняли провокационный ролик, якобы фиксирующий вброс бюллетеней.

Александр Клюкин отметил, что в США и Франции есть специальные законы о противодействии фейковым новостям и финансирование технологической безопасности выборного процесса.