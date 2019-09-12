В Совфеде назвали причины, по которым Трамп уволил Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона по той причине, что он совершал «крупные ошибки» и не «находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметила, что Болтон изначально занимал жесткую антироссийскую позицию, что противоречило планам и политике главы Соединенных Штатов. Особое раздражение вызывали те высказывания, которые позволял себе Болтон в публичном поле.

«Болтон — это человек из команды, которую называют «командой ястребов». Соответственно, все его действия базируются на тех традициях, которые данной команде присущи. Это и воинственная риторика, но и не только она. Если посмотреть графики встреч с людьми, которыми он встречался, рассматривая данный вопрос в ретроспективе, то станет понятно, что его высказывания — попытка продавливания в агрессивно-наступательной парадигме», — говорит российский сенатор от Севастополя.

По словам российского политика, Болтон, делая агрессивные заявления, руководствовался не интересами собственной страны, а интересами бизнеса.

«То, что Трамп взял за основу своей политики восстановление суверенитета Америки и избавления от влияния тех же транснациональных корпораций, которые фактически управляли государством, рано или поздно должно было привести к противоречию. Потому что для Трампа имеет значение в первую очередь погруженность во внутреннюю повестку. Для Болтона же — поступательно-наступательные движения по принуждению всех стран к той политике, которую Соединенные Штаты предлагают. Но если мы посмотрим на эти процессы внимательнее, то окажется, что это не продвижение суверенной политики Соединенных Штатов, это — продвижение транснациональных корпораций», — продолжает она.

В заключение беседы сенатор назвала увольнение Болтона закономерным.

«Чтобы Трамп мог и дальше работать в той парадигме, которую он задал, и, соответственно, войти в избирательный цикл 2020 года, ему необходимо было сменить человека во внешнем контуре, чтобы его последователь представлял ту политику, которая ближе Трампу», — подытожила Ольга Тимофеева.

Напомним, Болтон был уволен 10 сентября. Трамп заявил, что его услуги больше не нужны в Белом доме.