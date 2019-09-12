Российские клубы отказались от Жонатаса

Москва, 12 сентября. По информации Федерального агентства новостей, бразильский нападающий Жонатас покинул Москву. В столице он находился с прошлой недели вместе со своим агентом и вел переговоры с несколькими российскими клубами.

По словам источника, запросы 30-летнего бразильца были очевидно завышены — он хотел получать около 2 млн евро в год, при этом обязательным условием был контракт сроком на два года. Отмечается, что наиболее вероятным претендентом на игрока было столичное «Динамо», которое предлагало 1,2 млн евро в год, а также различные бонусы. Однако футболист не принял предложение бело-голубых.

Жонатас уже выступал в российском чемпионате в составе казанского «Рубина». На его счету 35 матчей, 15 голов и три результативных паса в 2016-2017 годах. Затем казанцы продали игрока в «Ганновер» за 9 млн евро. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.