Генпрокуратура выяснила, что США еще в 2017 году планировали вмешательство в дела РФ

Москва, 12 сентября. Власти США еще в 2017 году планировали вмешаться во внутренние дела России. Об этом в четверг заявил руководитель правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов, выступая в Совете Федерации.

Речь идет о скандальном «законе Магнитского», который был принят в США в 2018 году. Данный нормативный акт предусматривает финансирование фонда, который занимается «противодействием влиянию России». Суммарно американские власти выделили 250 млн долларов на 2018 и 2019 годы.

«То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела», — отметил Завалунов.

Напомним, что в августе американское посольство в Москве опубликовало в своем Twitter-аккаунте подробную карту движения колонны несогласованного митинга, после чего в Совете Федерации была создана временная комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

Второй инцидент вмешательства произошел во время выборов в России. В сентябре Роскомнадзор предупредил Google,YouTube, Instagram и Facebook о недопустимости распространения политической рекламы в день тишины и единый день голосования. Однако данное предупреждение было проигнорировано. В связи с этим в Общественной палате России предложили ввести уголовную статью за иностранное вмешательство.