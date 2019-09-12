ЛНР передала Украине 54 заключенных

Счастье, 12 сентября. Власти Луганской Народной Республики передали Киеву 54 заключенных, их осудили еще до начала гражданской войны на Украине.

Как уточнила представитель республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева, граждане, переданные украинской стороне, заявили о желании отбывать наказание за пределами ЛНР.

Передачу организовали на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье. В июле в этом месте прошла аналогичная процедура: республика тогда передала 64 заключенных. Участие в акции в четверг приняли представители Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

Напомним, на Украине с 2014 года длится гражданская война. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Отметим, что в минувшую субботу состоялась историческая акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В результате в РФ вернулся журналист Кирилл Вышинский, а на Украину — режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта в Крыму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом».