РКН заявил, что Google и Facebook прибегли к политической рекламе в день голосования

Москва, 12 сентября. Google и Facebook в единый день голосования 8 сентября распространяли политическую рекламу, игнорируя все предупреждения о запрете подобных действий. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Мониторинг средств массовой информации 8 сентября выявил факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы, указано на сайте службы.

Роскомнадзор отмечает, что подобные действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми и могут быть рассмотрены как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации».

9 сентября РКН передал комиссии Совета Федерации по иностранному вмешательству всю информацию о политической рекламе, которую распространяли Google и Facebook в период выборов. Об этом заявил пресс-секретарь службы Вадим Ампелонский.

Теперь в России рассматривается вопрос о введении уголовного наказания за вмешательство во внутренние дела РФ. С такой инициативой уже выступают политики и эксперты, давая соответствующие рекомендации комиссиям Совета Федерации и Госдумы по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

При этом ранее, 6 сентября Роскомнадзор предупредил иностранные социальные сети Facebook и Instagram о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы, связанной с проведением выборов в России. Аналогичные предупреждение получил также интернет-гигант Google и его дочерняя структура YouTube.

О том, что нарушение этого предупреждения российская сторона будет рассматривать как вмешательство в выборы, компании также были уведомлены.