Зеленский уволил главу Службы внешней разведки

Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг распорядился отправить в отставку главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале главы государства.

«Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности председателя Службы внешней разведки», — говорится в документе.

В то же время Зеленский издал второй указ, которым назначил Бухарева заместителем главы Службы безопасности Украины. Что стало причиной подобных кадровых перестановок — не уточняется.

Отметим, что Бухарев уже работал заместителем главы СБУ в 2014 году. Тогда он отвечал за вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Кроме того, он был офицером по особым поручением руководителя ведомства.

В июне этого года Зеленский поставил силовика во главе Службы внешней разведки, однако вскоре после этого тот оказался вовлечен в крупный скандал. Украинские СМИ сообщили, что Бухарев получил от ФСБ медаль «За боевое содружество». Сам чиновник этого не отрицал, но утверждал, что его наградили еще в 2009 году за участие в совместной операции по борьбе с наркоторговлей.

Речь идет о предотвращении переправки крупной партии наркотиков из Латинской Америки в Европу. В этой операции участвовали спецслужбы США, России, Украины, Никарагуа и европейских стран.

Место руководителя СВР освободилось после того, как в марте Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, распорядился уволить главу ведомства Егора Божка.